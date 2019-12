5 jaar na "het mysterieuze huwelijksaanzoek": hoe verging het de tortelduifjes?

Ruim een maand later deden Gensitskiy, die geboren werd in Oekraïne en in de VS opgroeide, en Verkovod, die geboren werd in Kirgizië en ook in de VS opgroeide, hun verhaal van het huwelijksaanzoek op nieuwswebsite The Guardian.

Gensitskiy: "Nadat we gepicknickt hadden, zag ik in de verte die berg en ik zei tegen Katie: "Kijk, dat ziet er daar mooi uit, laten we die eens beklimmen." Maar makkelijk was dat niet, want hij is behoorlijk steil. Wat ook wel zijn voordeel had, want nu kon ik zeggen dat het snel kloppen van mijn hart aan de inspanning lag en niet aan de zenuwen."

Verkovod: "Toen we halfweg de berg op waren, zag ik dat Alex het moeilijk had. Ik gaf hem een knuffel en voelde zijn hart bonzen. Ik zei: "Je hebt helemaal geen conditie meer." Het was pas later dat me duidelijk werd dat dat vooral door de zenuwen kwam."

Gensitskiy: "Nee, de foto was niet geënsceneerd. Het moment was authentiek. Nog geen 5 uren nadat Wolfe de foto op sociale media gepubliceerd had, stuurde een vriend de foto naar mij door. Zo snel is hij viraal gegaan."

Verkovod: "Ik vind het fantastisch dat mensen die ons helemaal niet kennen samengewerkt hebben om ons te zoeken. Het lijkt dan ook alsof zij dat aanzoek volledig steunen."