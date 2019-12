"Doe de rijken betalen": wie is de Britse kandidaat-premier Jeremy Corbyn?

In de Panorama-uitzending was ook te zien hoe Corbyn in 2012 zijn warme steun uitsprak voor de Palestijnse leider Raed Salah. Die had eerder Joden bestempeld als “the germs of all time” (de eeuwige ziektekiemen) en schoof hen de verantwoordelijkheid voor 9/11, de aanslagen op het WTC in New York in de schoenen. Later heeft Corbyn zich wel verontschuldigd omdat hij “af en toe het podium had gedeeld met mensen wier denkbeelden ik absoluut verwerp.”