Jasper Steverlinck mocht vanavond een gedenksteen onthullen voor zijn band Arid aan de zijkant van de Ancienne Belgique in Brussel. Daarmee wordt de release van hun debuutplaat "Little things of venom", nu 20 jaar geleden, in steen gebeiteld. Arid brengt voor de gelegenheid twee unieke rewindconcerten in de AB, waarbij ze die hele eerste plaat opnieuw spelen.