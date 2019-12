Eén vaste vertrouwensfiguur per gezin, het zou een goede manier zijn om gezinnen in armoede te begeleiden. De vertrouwenspersoon kan hen dan wegwijs helpen maken in al die verschillende hulpinstanties. Hij of zij zorgt er ook voor dat de armen sneller hun weg vinden naar een opleiding of werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven over een experiment bij het OCMW van Kortrijk.