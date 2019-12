Bejaarde bewoonster komt om bij brand in Kontich

“Spijtig genoeg kregen we melding van een uitslaande woningbrand”, zegt Bart Seldeslachts, de burgemeester van Kontich. “De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse. De vlammen sloegen bij aankomst al naar buiten. Er was ook veel rook. We hebben alles gedaan wat we konden, maar helaas is een bejaarde dame overleden.”

Het gaat om de 89-jarige bewoonster van de woning. Zij kon niet tijdig meer naar buiten. De brandweer kon verhinderen dat het vuur oversloeg naar een aanpalend huis. Wat het vuur in Kontich veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Dat wordt nog verder onderzocht.