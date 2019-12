België sluit zich aan bij vijf andere Europese landen om handel te kunnen blijven drijven met Iran

Het handelskanaal Instex werd begin 2019 door Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk opgericht om handel te kunnen drijven met Iran zonder daarbij de Amerikaanse sancties te schenden.

België sluit zich nu, samen met Denemarken, Finland, Nederland, Noorwegen en Zweden, aan bij het Instex-mechanisme. "In het licht van de aanhoudende Europese steun voor de overeenkomst en de voortdurende inspanningen om het economische deel ervan uit te voeren en de legitieme handel tussen Europa en Iran te vergemakkelijken, zijn we nu in het proces om ons aan te sluiten bij Instex, het instrument ter ondersteuning van de handel, op voorwaarde dat de nationale procedures worden afgerond", stelt Buitenlandse Zaken vrijdag in een persbericht.

De tekst wijst er tegelijk op dat de zes betrokken landen "het grootste belang hechten aan het behoud en de volledige uitvoering van de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) inzake het nucleaire programma van Iran". Dat plan is unaniem gesteund door de VN-Veiligheidsraad. "Het is een belangrijk instrument voor het wereldwijde non-proliferatieregime en levert een belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de regio."

Volgens de zes nieuwe Instex-landen is het "van cruciaal belang" dat Iran "zonder uitstel opnieuw volledig de voorwaarden en bepalingen van de nucleaire overeenkomst naleeft".