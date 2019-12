Politie start onderzoek omdat agent borstvoeding in geparkeerde auto openbare zedenschennis genoemd zou hebben

Nefera Mavambu was eind augustus onderweg naar een festival toen haar twee maanden oude zoontje honger kreeg. Ze parkeerde haar wagen langs de kant en gaf haar baby borstvoeding. "Het was een warme dag en mijn zoontje had honger", zegt ze.

Een agent van de federale wegpolitie kwam op haar af en dreigde haar een boete te geven voor openbare zedenschennis. Hij zei dat ze moest stoppen, of dat hij anders een proces-verbaal zou opmaken. De Brugse vrouw snapt niet wat ze verkeerd deed. "Hoe ik gereageerd heb? Eigenlijk was ik in shock. Ik was verlamd en wist niet wat zeggen. Ik heb mijn zoontje dan maar van de borst gehaald."

De politie is met een onderzoek gestart. "Mocht het waar zijn, dan is dit een jammerlijke zaak", reageert woordvoerder Sarah Frederickx van de federale politie. "We zijn een tuchtprocedure gestart om te kijken wat er precies gebeurd is. Borstvoeding geven langs de openbare weg op een parkeerplaats is geen openbare zedenschennis. Het is een van de meest natuurlijke zaken in de wereld."