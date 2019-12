Jong, flamboyant en maatjes met Theo Francken: maak kennis met Georges-Louis Bouchez, de nieuwe voorzitter van de MR 

Bouchez studeerde rechten en was ook een tijdje assistent aan de universiteit. Het was Louis Michel die hem ontdekte. Zijn politieke carrière begon Bouchez in 2009, op het kabinet van toenmalig minister van Financiën Didier Reynders. Tegenwoordig wordt hij dan weer wel eens de handpop van Charles Michel genoemd, die hij nu opvolgt als voorzitter en wiens steun hij geniet. "Maar ik ben de marionet van niemand", luidt het antwoord van Bouchez. Overigens, vraag is hoe relevant de tweestrijd tussen de clan-Reynders en de clan-Michel binnen de MR nog is nu de twee naar Europa vertrekken.

De nieuwe voorzitter van de MR gaat graag in debat, kent zijn dossiers en heeft ambitie: hij wil zijn partij 30 procent doen halen om meer te kunnen wegen. Verkiezingen komen er in principe niet meteen aan, de onderhandelingen voor de nieuwe federale regering lopen nog volop. Als MR-voorzitter zal Bouchez daar nu mee aan tafel zitten, samen met zijn partijgenote premier Sophie Wilmès. Wat de coalitievorming betreft heeft Bouchez al verschillende keren laten verstaan voorstander te zijn van een regering mét N-VA.