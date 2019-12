Bredene vangt tijdelijk asielzoekers op

De meeste asielzoekers blijven tot 10 februari volgend jaar. Het is niet de eerste keer dat de gemeente, in samenwerking met Fedasil, asielzoekers opvangt. Burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A): "In 2015 hebben wij ook al eens 250 asielzoekers opgevangen. Dat is op een goede en positieve manier verlopen. We hebben toen telkens goed gecommuniceerd met de inwoners van Bredene. Er waren zelfs een aantal Bredenaars die vrijwillig geholpen hebben om die mensen goed op te vangen. Soms werden er activiteiten georganiseerd. Daarnaast verliep de communicatie met Fedasil ook zeer vlot. We gaan de opvang nu op dezelfde manier organiseren."

Mesen

Donderdag raakte ook bekend dat Mesen vanaf midden december zo'n 100 asielzoekers opvangt in jeugdhotel Peace Village. Ook daar gaat het om een tijdelijke opvang.