Boris Johnson vervangen door smeltend ijsblok in klimaatdebat, Conservatieven zijn kwaad

Omdat premier Boris Johnson, lijsttrekker voor de Conservatieve Partij in de parlementsverkiezingen over twee weken, de uitnodiging had geweigerd, stuurden de Conservatieven voormalig minister van Milieu Michael Gove. Ook de vader van de premier, oud-politicus en milieu-activist Stanley Johnson, was opgedaagd bij de studio. Maar beide heren werden vriendelijk bedankt door Channel 4, dat enkel de partijleiders wilde - "de eerste en enige regel voor dit debat."