Dj's Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaien platen tijdens De Warmste Week op Studio Brussel

"Music is the answer": dat is het motto van Studio Brussel tijdens De Warmste Week. De drie Studio Brussel-dj's draaien platen voor iedereen die een actie heeft gedaan of heeft gevrijwilligd voor De Warmste Week. Luisteraars kunnen ook een verzoekplaat aanvragen voor een zelf gekozen goed doel.

"Music is the answer", zo klinkt het ook op een speciaal Warmste Week-nummer. Vijf Kortrijkse artiesten hebben de handen in elkaar geslagen en een eigen versie gemaakt van het gelijknamige nummer. Met "Music is our answer" benadrukken Amenra, Balthazar, Goose, SX en Ozark Henry dat muziek dit jaar meer dan ooit centraal staat op Studio Brussel tijdens De Warmste Week. Op het Nelson Mandelaplein zal er veel livemuziek te horen zijn van nationale en internationale artiesten. En ook lokaal muzikaal talent krijgt er letterlijk een podium.