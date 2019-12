Een reuzenprostaat heeft niet per se gelijk (en "Het Journaal" had u dat mogen vertellen)

De commentaarstem in "Het Journaal" zei letterlijk : “Mannen boven de 50 zouden daarom jaarlijks hun bloed moeten laten onderzoeken.” En daar heb ik een eerste probleempje mee. De commentaar vertelt je namelijk niet wie dat zegt.

Reportagemakers gaan er wel vaker van uit dat het duidelijk is dat wat de commentaarstem zegt, het standpunt is van wie straks aan het woord komt. Maar dat klopt niet. De kijker gaat er vaak van uit dat wat de commentaarstem zegt geen standpunt is maar in marmer gebeitelde waarheid. Want het is toch de VRT die het zegt! En voor alle duidelijkheid: dat alle mannen van boven de vijftig zich beter jaarlijks laten testen is dus een stàndpunt. Een standpunt dat lang niet door iedereen wordt gedeeld.