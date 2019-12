Hond 'schakelt' auto in achteruit: "Dit had zo slecht kunnen aflopen!"

"We kunnen er misschien nu wel om lachen, dat dit allemaal het gevolg is van iets wat een 5 pond wegende chihuahua gedaan heeft. Maar de realiteit is dat we heel dicht bij een grote tragedie hadden kunnen eindigen. Niet alleen kon de vrouw die de autodeur probeerde te openen door haar eigen auto omvergereden zijn, daarna volgde nog die drukke weg, met veel verkeer in beide richtingen, die moest overgestoken worden", aldus een woordvoeder van de politie op nieuwszender WWLTV. Hij maande autobestuurders ook aan de motor van de auto af te zetten, wanneer er getankt moet worden.

Uiteindelijk bleek er een mechanisch defect te zijn, waardoor de hond de auto in al zijn enthousiasme in achteruit had kunnen 'schakelen'.