Grote herziening huurprijzen sociale woningen baart huurders zorgen: "Soms 400 tot 600 euro per maand extra"

"Kijk: de aanpassingen in de berekening van de huurprijs liggen in lijn met wat we altijd gevraagd hebben", zegt Björn Mallants van de VVH. "En het is niet zo dat de mensen die de middelen niet hebben hierdoor getroffen gaan worden. En het gaat om een sociale woning die deels wordt gefinancierd wordt door de overheid. Iedereen die daar in woont, zal in de toekomst wat moeten bijdragen."