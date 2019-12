Meer mensen kopen een woning online: "Het is als een veiling op café, maar dan sneller"

Het zijn vooral particulieren die gebruik maken van de onlinebiedsites voor vastgoed. "Huizen die online worden verkocht, worden vaak duurder verkocht. Dat is niet interessant voor speculanten", legt Cocquyt uit.

Bepaalde types van woningen zijn heel gegeerd. "Dat gaat om instapklare huizen waar nog weinig werk aan is en huizen met een goede locatie. Als zo eentje op de markt komt, wordt een spel van opbod gecreëerd. Dat type huizen wordt vaak verkocht voor 10, 20 en zelfs 40 procent boven de oorspronkelijk geschatte waarde verkocht. Dat is iets dat je als verkoper graag ziet gebeuren."

Björn Cocquyt adviseert iedereen om een huis te bezoeken vooraleer het te kopen. "Maar ik weet dat de realiteit soms anders is. Het is al gebeurd dat mensen een huis kopen op basis van een mooi filmpje. Als je ter plaatse langs zou gaan, kunnen er allerlei verborgen gebreken opduiken of kan je merken dat de ligging van de woning niet zo ideaal is."

Het is volgens Cocquyt belangrijk om ter plaatse langs te gaan en je huiswerk te maken, zeker ook op financieel vlak. "Je moet weten dat er bijkomende kosten zijn bij een aankoop zoals de registratierechten en de notariskosten. Je moet goed weten hoe ver je kan gaan", besluit Cocquyt.

Beluister het gesprek met Björn Cocquyt uit "Nieuwe feiten" hier: