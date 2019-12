Koning Filip over 20 jaar huwelijk met koningin Mathilde: “Ik dacht toen dat alles in haar zat, maar het is nog meer”

Maandag kon u al een eerste fragmentje van het gesprek zien, vanavond is ook het hele interview gelost. Het is opgenomen bij hen thuis in Laken, op zaterdag 16 november, en toont een ontspannen koppel. Twee jaar geleden sprak de Nederlandse koning Willem-Alexander ook zo openhartig over zichzelf, toen hij 50 jaar werd. Dat was toen in een langer gesprek.

Onze koning is beducht voor interviews. Alles wat de koning zegt moet politiek gedekt zijn door de regering, en dus is een interview delicaat. Een gesprek over zichzelf, over de man achter het staatshoofd, is veiliger. In het gesprek spreekt hij verrassend open, hij laat in zijn hart kijken, bijvoorbeeld over wat hem aantrekt in Mathilde. Allebei vertellen ze over hoe ze samen leven én werken en er zijn voor hun kinderen, en welke balans ze opmaken na hun 20 jaar samen.