Koolmijnlaan in Heusden-Zolder wordt groen en autoluw

De Koolmijnlaan in Heusden-Zolder is een gewestweg met vrij veel verkeer. Door dat verkeer om te leiden over het industriegebied achter de mijnterreinen, wordt de mijnsite veel meer één geheel, legt Karel Stevens van de Vlaams Landmaatschappij uit. "De oude mijnsite De Schacht ligt aan de ene kant van de Koolmijnlaan en aan de andere kant liggen dan de oude ingenieurswoningen. Door op de Koolmijnlaan alleen nog lokaal verkeer toe te laten, kunnen we die twee delen beter met elkaar verbinden." In totaal zal er zo'n 1 hectare aan verharding opgebroken worden. "Dat is toch al een voetbalveld groot, en in de plaats gaan we meer groen aanplanten."

De Wijers

De heraanleg van de Koolmijnlaan is een onderdeel van de verdere uitbouw van het landschapspark De Wijers in Midden-Limburg. De 16 verschillende partners die daarvoor samenwerken, hebben hun engagement vanmiddag nog eens officieel ondertekend. Het gaat dan onder meer om de verschillende gemeentebesturen, de provincie, de Vlaamse Landmaatschappij en Regionaal Landschap Lage Kempen.