Laatste café in Sint-Rita sluit de deuren

Het café in Sint-Rita ligt naast de drukke Natiënlaan richting Knokke-Heist. De A11, de snelweg tussen Brugge en Knokke-Heist, wordt verder uitgebreid. Het komt er op neer dat onder meer die gewestweg, de Natiënlaan, wordt omgevormd tot een autosnelweg. Daarom moeten een aantal huizen, cafés en handelszaken weg. Dat vertelt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Er zijn al een zestal woningen onteigend en er moeten nog een achttal woningen worden onteigend."

Allerlaatste café

Het café bestaat al meer dan 120 jaar. Viviane baat het café uit, maar de eigenaar ging akkoord met de onteigening. Het is het allerlaatste café in Sint-Rita. "Niet fijn voor de klanten", zegt Viviane. "Normaal gezien als je met een café stopt, wordt het overgelaten en kun je zelf nog eens terugkomen. Maar nu gaan ze het slopen. Dat doet pijn. Nu komen de klanten te voet en drinken ze een pintje. Vanaf nu gaan ze met de fiets moeten of moeten ze zich laten voeren. Een volkscafé zoals hier, dat gaan we nergens meer vinden." Voor de vaste klanten en genodigden is er zaterdag een afscheidsfeest.