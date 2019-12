Lichtjesfestival in de Zoo of gratis kunst bij de buren? Dit heeft het weekend voor u in petto

Het museum van Elsene is nog jaren gesloten door werken, maar twee keer per jaar mogen tien kunstwerken het depot verlaten voor "Museum aan huis". Tien buurtbewoners mogen een weekend lang een zelfgekozen kunstwerk in huis ophangen, op zondag mag iedereen binnen komen kijken.

Het Brusselse museum bezit een fabelachtige collectie, waaronder de enige tekening van Albrecht Dürer in een openbare collectie in België. We betwijfelen of ze dat topstuk een weekend durven uitlenen, maar het belooft zondag een prettige wandeling te worden in Elsene.