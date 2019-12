(Top)voetballers drinken te weinig, en dat heeft een invloed op hun prestaties

Om na te gaan in welke mate uitdroging voorkomt bij voetballers, analyseerde Laurent Chapelle van de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie aan de VUB 24 internationale studies over de vochtinname van 750 voetbalspelers voor een professionele inspanning. Het ging zowel over profvoetballers als over amateurs, mannen als vrouwen, trainingen als wedstrijden.

van de spelers was al uitgedroogd nog voor ze een fysieke inspanning moeten doen op een training of op een wedstrijd. Het zijn ook vaker mannelijke (66 procent) en professionele (66,2 procent) spelers die te weinig dronken en dus uitgedroogd waren, in vergelijking met vrouwelijke (46,8 procent) spelers of voetballers die alleen recreatief bezig zijn (55,6 procent).

Uitdroging komt meestal voor vóór trainingssessies (79,6 procent).