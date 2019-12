Drie kinderen gewond bij steekpartij in centrum van Den Haag, dader nog steeds spoorloos

Veel hulpdiensten en politieagenten zijn ter plaatse. In de Haagse binnenstad is het erg druk, onder meer vanwege de koopavond rond Black Friday. De politie is op zoek naar een verdachte, een man van tussen de 45 en 50.



De steekpartij gebeurde in de Grote Marktstraat, een van de belangrijkste winkelstraten in de stad. Het steekincident vond plaats bij een filiaal van Hudson's Bay, aldus een politiewoordvoerster. Volgens een woordvoerder van het warenhuis Hudson's Bay zijn zeker twee jonge vrouwen die op straat waren gestoken, in paniek de winkel ingerend.

De gemeente Den Haag reageert geschokt op de gebeurtenis. "Ik ben geschrokken van het nieuws dat er vanavond een steekpartij heeft plaatsgevonden waarbij kinderen het slachtoffer zijn geworden. Op een avond dat veel mensen inkopen doen in een van onze drukste winkelstraten, gebeurt zoiets verschrikkelijks", verklaarde plaatsvervangend burgemeester Boudewijn Revis. Hij wenst de slachtoffers veel sterkte toe.