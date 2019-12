Meisje van 8 levensgevaarlijk gewond na val van trap op school in Gent

Een meisje uit het derde leerjaar in basisschool Klim in Gent is gisteren zwaargewond geraakt toen ze op het einde van de schooldag naar beneden viel van de trap. De school werkt samen met de politie en het parket om uit te zoeken hoe het meisje is kunnen vallen.

"De politie kreeg in de namiddag een oproep van de school dat er een leerlinge levensgevaarlijke verwondingen had opgelopen. De politie ging ter plaatse, het parket werd ook verwittigd en het labo is een onderzoek begonnen. Er zijn ook mensen ondervraagd om te weten of ze iets hadden gezien. Het onderzoek is volop bezig," zegt het parket.

Het meisje kreeg op school de eerste zorg toegediend en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De school heeft intussen een hulpverlener ingeschakeld om de leerlingen en leerkrachten bij te staan.