Nu al nostalgie: 100 hits van de laatste 10 jaar samengebald in één mash-up!

Er is weer bijna een decennium voorbij in onze jaartelling en dan mag er al eens teruggeblikt worden. DJ Earwurm maakte alvast een indrukwekkende mash-up van de belangrijkste hits van de afgelopen 10 jaar. Zo wist hij liefst 100 liedjes samen te brengen in een compilatie van 3 minuten, inclusief beelden van de al even populaire videoclips die de hits vergezelden. Op een week tijd werd het filmpje op YouTube al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken en beluisterd.