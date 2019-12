Opnieuw meer dan 10.000 vierkante kilometer Amazonewoud verdwenen in 1 jaar tijd

In totaal is het grootste tropisch regenwoud ter wereld in één jaar tijd 10.100 vierkante kilometer kleiner geworden, tegenover 7.033 vierkante kilometer tussen augustus 2017 en juli 2018. In die referentieperiode zitten de eerste zeven maanden van de ambtstermijn van de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Die staat bekend als een klimaatscepticus die meer houtkap in het regenwoud toestaat ten gunste van mijn- en landbouwactiviteiten. Vooral sinds juni zou de houtkap significant gestegen zijn. Tussen augustus 2007 en juli 2008 kwam de ontbossing uit op 12.287 vierkante kilometer, om de jaren nadien te dalen.

In augustus en september woedden er ook een recordaantal aan bosbranden, vaak aangestoken in functie van omstreden landprojecten.