Volgens organisator Live Nation is het om productionele redenen niet mogelijk het festival naar een andere datum te verplaatsen. Werchter Boutique pop-up wordt daarom geannuleerd. De tickets worden terugbetaald.

Sportpaleis

Het optreden van Billie Eilish verhuist daarom naar het Antwerpse Sportpaleis ook op 19 juli. De ticketverkoop voor dat concert start op zaterdag 7 december om 10 uur. Fans die een ticket voor het concert van Billie Eilish in Werchter op zak hadden, krijgen toegang tot een exclusieve voorverkoop op vrijdag 6 december vanaf 10 uur. Zij kunnen zich dus voor de start van de algemene ticketverkoop van een ticket voor het concert in Antwerpen verzekeren. Ze krijgen daar vandaag nog een mail over.

Discussie over zevende dag

Door het wegvallen van het concert op 19 juli komt er dus geen zevende concertdag in Werchter. Daar was eerder discussie over. In principe kunnen er op de weide in Werchter maar zes optredens per jaar georganiseerd worden, dat is zo afgesproken met de omliggende gemeenten. Live Nation wou daarvan afwijken omdat er ook nog TW Classic bij was gekomen met Paul McCartney. Maar nu blijft het dus bij zes optredens.

Maar volgens de burgemeester van Rotselaar was het veiligheidsadvies van de federale politie er al even. "We wisten dus al langer dat die zevende festivaldag niet op tafel lag."