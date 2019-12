Paul Hermans nieuwe directeur van Literatuur Vlaanderen

Paul Hermans wil de missie van Literatuur Vlaanderen omzetten "in acties ten voordele van de literatuur en de kernspelers die er deel van uitmaken, van auteur tot lezer," staat in een persbericht.

Hij is zich tevens bewust van de uitdagingen waar de organisatie (en de kunstensector als geheel) voor staat: "Het gesternte is vandaag moeilijk gunstig te noemen: de huidige besparingen en budgettaire krapte maken de veelkoppige uitdagingen van Literatuur Vlaanderen niet meteen kleiner. Maar ook in woelig water moeten we durven handelen vanuit eigen kracht."