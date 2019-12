Postbode Rudy uit Desteldonk gaat na bijna halve eeuw met pensioen: "Elke dag in korte broek, weer of geen weer"

In Desteldonk zijn heel wat inwoners van de deelgemeente van Gent samengekomen om er hun postbode Rudy Verschraegen te verrassen op zijn allerlaatste werkdag. Rudy mag na een carrière van net geen halve eeuw met pensioen.

Al tien jaar lang is hij de vaste postman in Desteldonk en heeft hij er vele vrienden gemaakt, zegt hij op regionale televisiezender AVS. "Ik ga het menselijk contact zeker missen, ik ben hier echt opgenomen in de gemeenschap. Dit zijn niet gewoon klanten van de post, dit zijn mijn vrienden."

Confetti, bloemen en kinderchampagne

De inwoners verrasten Rudy met confetti, bloemen en ook kinderchampagne. "Ik drink heel af en toe wel eens een pintje maar voor de rest eigenlijk niet. En, tijdens de werkuren drink ik sowieso nooit. Het beeld van de postbode die overal een "druppelke" drinkt gaat voor mij niet op. Maar, ik neem wel de tijd om met de mensen te praten bij een koffietje of een cola."

De inwoners tekenden in krijt ook een echte eindmeet op straat waar Rudy op het einde van zijn allerlaatste ronde onder groot applaus kon overstappen.

Altijd in korte broek

Rudy is niet alleen bekend als een joviale postbode. De meeste inwoners herkennen hem aan zijn blote benen want Rudy draagt elke dag, zomer of winter, een korte broek. "Ik kan gewoon goed tegen de koude. Mensen zeggen soms: "Allez Rudy, ben jij nu nog altijd in korte broek?" maar dan antwoord ik altijd dat ik dat tot op mijn laatste werkdag zal doen... en dat is vandaag."

Genieten aan zee

Rudy heeft met de inwoners van Desteldonk nog frietjes gegeten om zijn allerlaatste werkdag feestelijk af te sluiten. "Ik verhuis nu naar zee waar ik hopelijk nog lang van mijn pensioen zal kunnen genieten."