Premier van Irak neemt ontslag na weken van protest

Ayatollah Ali al-Sistani vroeg het Iraakse parlement te overwegen om zijn steun aan de regering van Abdul-Mahdi op te geven. Hij verweet de premier niet in staat te zijn om een ernstig antwoord te bieden tegenover het aanhoudende protest. Vooral het geweld tegen de vreedzame betogers is al-Sistani een doorn in het oog. De geestelijke heeft een grote invloed op de publieke opinie in Irak.