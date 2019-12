Een op de vier jongeren "heeft een ongezonde relatie met zijn smartphone"

Het is niet altijd gemakkelijk voor ouders om te weten hoe je daarmee moet omgaan en of dat gsm'en wel zo gezond is. De hoeveelheid tijd die jongeren op hun toestel doorbrengen is bijvoorbeeld zo'n bron van ongerustheid. Al is er volgens experts voorlopig nog maar weinig bewijs dat de tijd die je eraan spendeert op zichzelf schadelijk is.

In een nieuwe studie aan het King's College in de Britse hoofdstad Londen wilden de onderzoekers naar eigen zeggen verder kijken dan enkel die tijd. Ze wilden in de plaats de relatie onderzoeken die jongeren met hun toestel hadden.

De resultaten suggereren dat 23 procent van de jongeren een "disfunctionele" (lees: ongezonde) relatie met zijn smartphone heeft. Ze vertoonden gedrag dat ook voorkomt bij verslaving, denk aan onrust als ze hun gsm niet kunnen gebruiken, moeite om de gsm-tijd te beperken, en zulk overmatig gebruik dat andere bezigheden in het gedrang kwamen.