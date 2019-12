Wereldwijd klimaatprotest in aanloop naar klimaatconferentie in Madrid

De internationale beweging Fridays for Future organiseert vandaag de vierde wereldwijde manifestatie voor meer klimaatbescherming. Er zijn acties gepland in meer dan 2400 steden in 157 landen. Onder andere in Thailand, India, Italië en Japan kwamen al veel betogers samen.

Klimaatactiviste Greta Thunberg, initiatiefneemster van Fridays for Future, neemt deze keer niet deel aan de internationale demonstraties. Thunberg is momenteel op een zeilboot onderweg naar de klimaatconferentie in Madrid.