Rolstoelgebruikers kunnen Ros Beiaardommegang niet bekijken vanop de Grote Markt

In Dendermonde is de Ros Beiaardgekte helemaal begonnen. Honderden mensen staan al aan te schuiven om een ticket te bemachtigen voor een tribuneplaats tijdens de Ros Beiaardommegang in mei. Maar niet iedereen zal de stoet kunnen bekijken vanop de Grote Markt waar de apotheose plaatsvindt.

Veiligheid gaat voor

Het Ros Beiaard steigert en danst op de Grote Markt terwijl het paard gedragen wordt door stoere pijnders en bereden wordt door de Vier Heemskinderen. Op die Grote Markt staan dan tribunes om het hele schouwspel te bekijken. Maar voor de veiligheid zullen rolstoelgebruikers niet kunnen meekijken vanop de Grote Markt.

"Om de capaciteit optimaal te benutten is de hele markt in tribune gezet, dus er zijn geen staanplaatsen voorzien. Alle vrije ruimtes zijn door de veiligheidsdiensten als evacuatieruimte voorzien, we moeten op alles voorbereid zijn. Als er iets gebeurt en er staan mensen met een rolstoel in die evacuatieruimte, dan krijg je een ramp", zegt burgemeester Buyse.

Aparte rolstoelzone

Rolstoelgebruikers kunnen de Ros Beiaardommegang bekijken vanop een andere plaats. "Wij voorzien langs het parcours één of twee zones waar mensen met hun rolstoel én hun begeleiders kunnen staan, daarbij zullen ook parkeerzones voorzien zijn. Op de grote markt kan het niet, daar moet iedereen op een stoeltje zitten. Dat is helaas het verdict van de veiligheid", besluit burgemeester Buyse.