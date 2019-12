Royale sprokkels: nog een explosief interview op komst voor Andrew en de alg "Microcostatus elisabethianus"  

De hele affaire dreigde steeds meer af te stralen op koningin Elizabeth II en kroonprins Charles. In kranten en op websites werd luidop de vraag gesteld of de Queen nog de touwtjes strak in handen heeft achter de schermen? Waarom had ze haar zoon de toestemming gegeven voor het interview, waarom had ze de uitzending ervan niet verhinderd? En waar zat haar echtgenoot, prins Philip, met advies? Nochtans haar rots in de branding, de man die voor enige discipline zorgt/de in de familie?

Kroonprins Charles zat tijdens de commotie rond het interview net in Nieuw-Zeeland (foto) en op de Solomoneilanden, op 12-daagse officiële reis met zijn vrouw Camilla. Maar hij zou toch telefonisch "ingegrepen" hebben. Hij zou samen met de Queen Andrew overtuigd hebben om zich even - of is het voorgoed? - op de vlakte te houden. Charles keerde deze week dan terug en zou meteen koers gezet hebben naar het koninklijke landgoed Sandringham om met zijn gepensioneerde vader, prins Philip, te overleggen.