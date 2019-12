Spoedarts uit Brakel vrijgesproken van gifmoord op zijn vrouw, "na 10 jaar krijg ik eindelijk gerechtigheid"

De man uit Brakel werd ervan beschuldigd zijn vrouw in oktober 2009 vermoord te hebben met morfine. 10 jaar na het overlijden van de vrouw, wordt de spoedarts uiteindelijk vrijgesproken.

Hoge dosis insuline

In juli 2009 werd de 40-jarige vrouw voor het eerst naar het ziekenhuis gebracht met insuline in haar bloed. De vrouw kon toen gered worden. Enkele maanden later op 6 oktober 2009 werd de vrouw opnieuw onwel en overleed ze aan orgaanfalen. Nadien bleek dat er morfine in haar bloed zat. Volgens de rechtbank in Oudenaarde vergiftigde de spoedarts zijn vrouw tot twee maal toe met een dodelijke injectie om het geld van haar levensverzekering te kunnen opstrijken.

De rechtbank gaf de man 24 jaar cel maar hij ging in beroep om zijn onschuld te bewijzen. Ook de familie van de overleden vrouw steunden hem daarbij. "Ik heb altijd in mijn onschuld geloofd, en mijn schoonfamilie deed dat ook. Hun steun heeft me op de been gehouden, anders zou ik de trappers verloren hebben", zegt de spoedarts.

Dan toch niet schuldig

Uiteindelijk werd de man in beroep vrijgesproken. De rechters vonden dat er te veel twijfel was om de man te beschuldigen van moord. Na de uitspraak barstte de man in tranen uit, in de zaal ontstond er een luid applaus. "Dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel, eindelijk gerechtigheid na 10 jaar extreme onzekerheid. De afgelopen jaren waren onmenselijk, niet alleen voor mij maar ook voor de familie van mijn vrouw. Vandaag is een vorm van gerechtigheid geschied".

Opluchting na een nachtmerrie

Ook de advocaat van de beschuldigde Lennert Dierickx is opgelucht: "Wij zijn bijzonder bijzonder opgelucht. Je hoopt het maar nu hebben we eindelijk die bevestiging. Het was een nachtmerrie voor mijn cliënt, hij is niet alleen zijn vrouw verloren maar werd 10 jaar lang beschuldigd van moord. Pas vandaag werd dat recht gezet, nu kan hij beginnen met de verwerking van haar dood".