Spoorbonden kondigen actie aan op 12 december, maar stakingsaanzegging wordt niet aanvaard: wat nu?

De vakbonden willen op 12 december werknemers verzamelen aan de hoofdzetel van HR Rail (de juridische werkgever van het spoorpersoneel) nabij het Zuidstation in Brussel. "We roepen de werknemers op om zich vrij te maken", zei Luc Piens van de christelijke vakbond vanochtend

Ook wie normaal moet werken, kan meedoen. "We dienen een stakingsaanzegging in om de mensen in de mogelijkheid te stellen deel te nemen" aan de concentratie, zei Ludo Sempels van de socialistische vakbond. "Er zullen gevolgen zijn voor het treinverkeer," bevestigde Sempels. De aanzegging is voor 24 uur: van woensdagavond 22 uur tot donderdagavond 22 uur.