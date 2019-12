Staking bij sigarenfabriek Agio in Oevel: "Werknemers zijn goed bezig, maar krijgen geen stukje van de taart"

De staking begon gisterenavond om 22 uur. In september raakte bekend dat de Scandinavische groep STG de fabriek gaat overnemen. De besprekingen tussen vakbonden en directie lopen sindsdien niet echt van een leien dakje.

Stukje van de winst

Nu wil de directie alle werknemers een premie van 250 euro geven, voor de periode tussen de aankondiging van de overname en de effectieve overname. Het is een soort van motivatiepremie. Het personeel vindt dat te weinig. “De familie Wintermans, die eigenaar is van Agio, heeft in het verleden altijd in het openbaar tegen iedereen gezegd dat het personeel prima werk levert”, zegt Rudy Molenberghs van de socialistische vakbond. “Zij zeiden dat het personeel verantwoordelijk is voor de winst die wordt gemaakt. Die winst wordt nu groter met de verkoop van de fabriek. Het personeel vraagt nu een klein stukje van de taart en dat wordt hen niet gegund.”

Toekomst onzeker

De 280 mensen die bij Agio werken zijn ook onzeker over hun toekomst. Ze weten nog niet of ze aan de slag kunnen blijven na de overname. Ze vrezen dat er toch een deel zal moeten afvloeien omdat STG ook al een fabriek heeft in Lummen, niet zo ver van Oevel.