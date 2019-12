Straks start ticketverkoop TW Classic, maar discussie over extra festivaldag duurt voort

Op zondag 21 juni 2020 is ex-Beatle Paul McCartney de headliner van TW Classic in Werchter. Daarnaast organiseert Live Nation op 20 juni Werchter Boutique met Taylor Swift en op zondag 19 juli Werchter Boutique Pop-Up met Billie Eilish als top of the bill. Rock Werchter staat dan weer gepland van 2 tot en met 5 juli. Dat brengt het aantal festivaldagen op zeven, terwijl er eigenlijk maximum maar zes georganiseerd mogen worden. "We hebben een principeakkoord kunnen bereiken met de gemeentebesturen waardoor er geen enkel probleem is", zegt Live Nation.

"Live Nation trekt zich niets aan van gemaakte afspraken"

Maar in Rotselaar stelt oppositiepartij Groen zich vragen. "Wij weten officieel nog altijd van niets, we weten niet of het college haar goedkeuring voor de zevende festivaldag heeft gegeven of niet", zegt Herwig Pierre van Groen. "Wij willen op de volgende gemeenteraad dat het college hierover een standpunt inneemt. We worden voor een voldongen feit geplaatst door de organisator. Er zijn afspraken gemaakt met Live Nation, maar zij trekken zich daar niets van aan. Zij organiseren gewoon zeven dagen en wij moeten gewoon volgen. Binnen de gemeenteraad moet er in ieder geval een debat komen over wat we als kleine gemeente aankunnen."