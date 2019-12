Studenten van Vives Roeselare ontwerpen slimme kattenval

Een kat die in de val loopt, moet soms uren wachten voor er iemand langskomt. Studenten van de Vives-hogeschool in Roeselare hebben daar iets op gevonden. Hun slimme kattenval stuurt een sms, zodra een kat gevangenzit in de kooi. Het bericht gaat naar een medewerker van het dierenasiel of van de gemeente.

Gps in kooi

De slimme kattenval heeft ook een gps, zodat de kooien veel makkelijker worden teruggevonden. Vroeger moesten mensen van het dierenasiel of de gemeente op goed geluk rondrijden om te kijken of er een kat gevangenzat of niet. Dat kost veel tijd en geld.

Studente Liesl van Coppenolle: "De kat hoeft geen halve dag meer in slecht weer in een val te zitten, wat nu vaak wel het geval is. Soms gaan de mensen de val controleren, vijf minuten later kruipt er een kat in en die zit daar dan nog uren vast in de vrieskou of de hitte. Dat hebben we willen aanpakken. Als we een berichtje krijgen, gaan we direct naar de val, we halen de kat eruit en dan volgen we de stappen van het zwerfkattenbeleid."