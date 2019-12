Treedt premier van Malta af in nasleep van schandaal rond moord en corruptie?

Daphne Caruana Galicia was in oktober 2017 met een bom in haar eigen auto om het leven gebracht. Zij had artikels geschreven in de nasleep van de zogeheten Panamapapers, een wereldwijd journalistiek onderzoek naar zwart geld, belastingfraude en corruptie. In het rapport waren onder meer kabinetschef Keith Schembri van de Maltese premier Muscat en zakenman Yorgen Fenech vermeld. De journaliste had de zaak verder uitgespit, en maakte gewag van een corruptienetwerk met vertakkingen tot binnen de regering.