Twee Belgische IS-vrouwen aangekomen en naar gevangenissen van Antwerpen en Brugge overgebracht

Veroordeeld of niet, Turkije lijkt niet van plan om buitenlandse IS’ers of hun familie lang op te vangen. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken liet eerder al verstaan dat “Turkije geen IS-hotel is”. Dat geldt ook voor eventuele veroordeelden. “We moeten samenwerken met hun landen van herkomst”, verduidelijkte ambassadeur Gümrückçü. “[We moeten bespreken] of ze uitgeleverd of uitgewezen moeten worden, of dat we voor een veilige terugreis moeten zorgen.” De uitwijzing van de twee vrouwen is alvast een belangrijk precedent.

Drie weken geleden nog stuurde Turkije IS-strijders en familieleden terug naar Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland en de VS. De Turkse president Erdogan maakt zich sterk dat er nog zullen volgen.

Premier Wilmès zei daarover vorige week in het federaal parlement dat ons land met de Turkse autoriteiten in contact staat om een gecontroleerde terugkeer mogelijk te maken.