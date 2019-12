Van "Brabants trekpaard" tot net niet de eerste vrouw als premier: de tragiek van CD&V in "Wissel van de macht"

"Let the beast go": die legendarische woorden van voormalig premier Jean-Luc Dehaene, alias het Brabants trekpaard, zouden de Vlaamse christendemocraten symbolisch nog zuur opbreken. In 1999 lijden de CVP en Dehaene een historische verkiezingsnederlaag na de dioxinecrisis. Via besmet veevoeder zijn giftige dioxines in de voedselketen terechtgekomen.