Twee doden bij steekpartij op London Bridge, dader terreurdaad was al eens veroordeeld

Radio 2-presentatrice Christel Van Dijck was in de buurt toen het steekincident plaatsvond. In het radioprogramma "Spits" getuigt ze hierover. "We hadden net gehoord dat er iets was gebeurd op de London Bridge toen we plots mensen zagen lopen. De uitbater van een restaurant waar ik zat, riep meteen dat we onder de tafel moesten kruipen. We wisten niet wat er aan de hand was. Mensen riepen dat er werd geschoten", aldus Van Dijck.