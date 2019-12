Vrouwen in Soedan niet langer onderdrukt door wetgeving

Dat de gevreesde partij van Bashir uit het politieke en publieke leven verdwijnt, is een grote overwinning voor de beweging die het protest tegen Bashir op gang bracht. Uiteindelijk werd hij in april door militairen opzijgezet.

Maar al even belangrijk is dat de beruchte Wet op de Openbare Orde ook wordt geschrapt. Die wet legde conservatieve islamitische regels op aan vrouwen. Naar buiten komen met een broek of zonder sluier was streng verboden. Vrouwen mochten ook niet op plaatsen komen met andere mannen zonder dat hun eigen echtgenoot of een mannelijk familielid erbij was. Deden ze dat toch, dan konden ze worden gegeseld.

Premier Hamdok noemde de regels "een middel tot uitbuiting, vernedering en agressie".