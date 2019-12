Van dodelijke "homokanker" tot chronische aandoening: hoe aids evolueerde, maar ons beeld erover is blijven stilstaan

"Er was in die tijd enorm veel angst voor aids", herinnert professor Marie Laga zich. Zij begeleidde de eerste generatie aidspatiënten aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. "We wisten dat wie ziek werd ook zou sterven. Behalve naar de patiënten luisteren en hen zo goed mogelijk begeleiden, konden we niets doen. Dat was enorm confronterend. Vooral omdat er zo veel jonge patiënten, in de fleur van hun leven, aan de andere kant van de tafel zaten. Bovendien werd het altijd erger en erger, het nieuws altijd maar slechter en slechter."

"Aids stond gelijk aan een doodvonnis", zegt ook Boris Cruyssaert. "Daarom dat de eerste campagnes over aids vooral een alarmerende toon aansloegen. Die waren er echt op gericht om mensen schrik aan te jagen."

Deze onheilspellende sensibiliseringsspot verscheen in 1987 op de Britse televisie: