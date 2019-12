Verschillende incidenten in Antwerpen: afrekeningen in het drugsmilieu? 

In Antwerpen onderzoekt het parket verschillende incidenten van afgelopen nacht. In Merksem heeft de politie opnieuw een granaat gevonden. Wat verderop in Ekeren is afgelopen nacht het huis van een vrouw van 74 beschoten met een machinegeweer. En dan was er nog een derde schietincident waarbij een man zegt dat hij zomaar beschoten werd. Op dit moment is het niet duidelijk of de incidenten onderling gelinkt zijn, maar de mogelijkheid bestaat dat er op zijn minst enkele gelinkt zijn met het drugsmilieu.