Kleine overwinning voor Delphine Boël in strijd om erkend te worden als dochter van koning Albert

Die strijd tot erkenning heeft al heel wat voeten in de aarde gehad. Zo besliste de rechtbank eerst dat Jacques Boël, de man die getrouwd was met de moeder van Delphine, haar wettelijke vader was. Eind oktober vorig jaar besliste het Brussels hof van beroep daar helemaal anders over: Jacques Boël is niet de - juridische of biologische - vader van Delphine én koning Albert II moest een DNA-staal afstaan om aan te tonen of hij al dan niet de vader is. Het is tegen deze uitspraken dat koning Albert II toen cassatie aantekende.