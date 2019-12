Ziekenhuizen krijgen er achttien nieuwe MRI-scanners bij

De regering heeft het licht op groen gezet voor de aankoop van achttien nieuwe MRI-scanners. Dat is een uitbreiding van de huidige capaciteit met 15 procent. De uitbreiding van het aantal MRI-scanners in België van 121 naar 139 past binnen de langetermijnvisie op medische beeldvorming.

"Vandaag worden nog te veel CT-scans voorgeschreven terwijl eigenlijk een MRI-scan nodig is. Dat is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het gebruik van röntgenstraling bij CT-scans houdt ook gezondheidsrisico’s in voor de patiënt", meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block.

Volgens De Block is het belangrijk dat CT-scans waar mogelijk vervangen worden door MRI-scans, omdat die geen gebruik maken van röntgenstraling. "Met de extra toestellen zorgen we er ook voor dat patiënten zeker tijdig het juiste onderzoek kunnen ondergaan."

De achttien nieuwe MRI-toestellen worden als volgt verdeeld over België: negen in het Vlaams Gewest, zeven in het Waals Gewest en twee in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De deelstaten zullen de toestellen nu toewijzen aan de ziekenhuizen. Binnen een tot twee jaar moeten de toestellen operationeel zijn.