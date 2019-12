75 jaar geleden: een Joodse bakker, bedenker van de "Antwerpse Handjes", getuigt over de kazerne Dossin

De Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging doorkruisen op drastische wijze het leven van de families. Simon en Phyllis trouwen in februari 1941 in Lyon, waar Phylis met haar ouders naartoe is gevlucht. . In oktober 1942 wordt Phyllis’ vader gearresteerd in Lyon. Hij wordt naar Majdanek gedeporteerd en overleeft niet. Phyllis’ moeder blijft in Lyon tot haar repatriatie in mei 1945.

Enkele weken na hun bruiloft, keren Simon en Phyllis in 1941 terug naar Antwerpen. Simon – die zelf al geregistreerd was door zijn vader – gaat nu zijn vrouw, Phyllis, inschrijven in het Jodenregister van Antwerpen. Op aandringen van de ouders Hakker ontvlucht het jonge koppel Antwerpen opnieuw in augustus 1942. Samen met drie Joodse kinderen die ze uit de buurt meenamen, kunnen ze de Zwitserse grens oversteken. De ouders Hakker blijven achter, omdat moeder Rachel te zwaar ziek is.