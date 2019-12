De dader is door de politie geïdentificeerd als Usman Khan. De man van 28 werd in 2012, samen met acht anderen, veroordeeld voor "aan terreur gerelateerde misdrijven". Het groepje mannen, dat geïnspireerd werd door Al Qaeda, werd in de gaten gehouden door de inlichtingendienst MI5. Ze planden onder meer een aanslag met een zogenoemde pijpbom (een bom in een metalen buis, red.) op de beurs London Stock Exchange.



Khan (foto onder) kreeg oorspronkelijk een gevangenisstraf van 8 jaar, maar werd in december 2018 vrijgelaten onder bepaalde voorwaarden. Zo stond hij onder elektronisch toezicht met enkelband en moest hij volgens de BBC ook deelnemen aan een rehabilitatieprogramma van de overheid, speciaal voor mensen die gelinkt werden aan terrorisme. Speurders voeren nu een huiszoeking uit in Staffordshire, op ruim 200 km van Londen, waar Khan een adres had.



De politie bestempelt de aanslag wel degelijk als een daad van terreur. "We zijn nog in een vroeg stadium van het onderzoek, maar zijn niet actief op zoek naar derden", klinkt het. Voorlopig wijst niets op andere betrokkenen of mede-daders.