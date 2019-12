Braziliaanse president: "Leonardo DiCaprio geeft geld aan organisaties om Amazonewoud in brand te steken"

Een dag later zei hij dat het mogelijk was dat boeren het regenwoud in brand staken, maar een maand later viel hij de "leugenachtige media" aan omdat die berichten dat het regenwoud door de branden verwoest werd.

Federale aanklagers in Brazilië zeggen dat hun onderzoek wijst op mensen die land willen claimen als de belangrijkste verdachten voor de branden in de Amazone, en niet ngo's of brandweerlui.

Veetelers, boeren en illegale houtkappers gebruiken al lang vuur om land in de Amazone vrij te maken. Dit jaar waren de branden in augustus evenwel bijzonder talrijk. Er werden er meer dan 30.000 geteld, drie keer zoveel als in augustus vorig jaar.