2 Belgische IS-vrouwen zijn opnieuw in ons land: wat gebeurt er nu met hen?

Haar zus wordt deze voormiddag wel verhoord door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. Of dat omwille van veiligheidsaspecten is, of in het kader van een nieuw dossier, is nog niet duidelijk. "Het zou me niet verbazen dat de politie vragen gaat stellen over haar vluchtverhaal," zegt Lahlali. "Ik kan perfect begrijpen dat men vanuit veiligheidsperspectief meer wenst te weten over hoe ze uiteindelijk in Turkije is beland. Maar het is ook niet uitgesloten dat de vrouw geconfronteerd wordt met nieuwe feiten." Dat zou kunnen betekenen dat er een nieuw strafdossier wordt opgestart.